«Вы просто не видели лицо этого врача - король планеты»: Клаву Коку отказались обслуживать в клинике

Это могла бы быть история про бабу Клаву, которую не обслужили в поликлинике, но случай произошел с популярной певицей Клавой Кокой в респектабельной коммерческой больнице.

19 марта звезда поехала в клинику, чтобы сделать гастроскопию в рамках своей ежегодной диспансеризации. Но доктор отказался ее принимать из-за некой «ошибки» в расписании.

«Врач просто сказал, что не будет меня принимать, потому что у него через 15 минут новый пациент, хотя я пришла вовремя. Он сказал: «Не знаю, кто вас так записал, мне нужно полчаса, это не моя проблема». И в регистратуре меня тоже послали, как будто это я накосячила, а не они. Ну, похоже, не судьба. Могла бы сделать жесткую антирекламу клинике, ну ладно, им повезло, что я светлячок», - пишет 26-летняя Кока в Telegram. «Если честно, меня *** (очень сильно, - Прим. авт.) бомбит, я готовилась, ничего не ела, джетлаг, плюс у меня вообще найти время в расписании - это анриал (нереально, - Прим. авт.). Записали меня ко времени в свободное у них окно. Оно было доступно. Приехала вовремя. А они: «Это не наши проблемы, ну так бывает». Вы просто не видели лицо этого врача, он сложил руки и такой король планеты. Ну объективно, мог бы и задержать следующего пациента, да и глотать трубку это не полчаса, это минут десять, мы бы даже так успели».

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Певица отметила, что была очень вежлива и не стала ругаться с медперсоналом. Пожаловалась только своим поклонникам.