Хочу икру с хлебом! Семилетняя дочь Бородиной закатила бабушке истерику

Младшая дочь Ксении Бородиной — Теона — закатила бабушке истерику, от которой Инна Булатовна, мягко говоря, в шоке. Девчонку не устроило то, что бабушка не исполнила ее прихоть. О случившемся Инна Бородина сразу же сообщила дочери.

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«Ксюш, у тебя дочь это, конечно, вообще... Сидит она, завтракает, потом говорит: «Хочу икру». Я ей отвечаю, что сейчас положу на блинчик. «Нет», — говорит. — «Хочу с хлебом». Я объясняю, что у нас такой хлеб-каравай, на него не намажешь. Она все бросила со словами «не хочу ничего».

«Вот я ей тогда и сказала, что если бы она на денек попала в бедную семью, где даже названия такого, как «икра», не знают, да посмотрела бы, как люди живут», — поделилась Бородина-старшая.

Теону сильно впечатлили слова бабушки. Намерение родственницы она восприняла буквально и написала жалобное письмо. Ксения Бородина с юмором отнеслась к ситуации.