Белые комбинезоны, черные шапочки: Юлия Ефременкова засняла подросших сыновей-близнецов в автолюльках

Бывшая участница и экс-ведущая «Дома-2» Юлия Ефременкова вместе с Мондезиром и сыновьями-близнецами побывали на празднике у подруги по реалити-шоу Марго Овсянниковой.
Марго в минувшую субботу, 19 марта, закатила вечеринку в честь дня рождения сына Кира, малышу исполнился годик.
В микроблоге Юлия Ефременкова поделилась видео, на котором запечатлела, как она вместе с близнецами и Мондезиром только-только пришли на праздник.
Юлия Ефременкова снимала все на видео, а сыновей, лежащих в автолюльках нес Мондезир - в каждой руке по младенцу.
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Юлия Ефременкова нарядила сыновей в одинаковые белые комбинезоны и темные шапочки. Мальчики, на удивление, на этот раз вели себя тихо и не капризничали.
Напомним, сыновья-близнецы Юлии Ефременковой и Мондезира появились на свет 22 сентября, совсем скоро малышам исполнится по шесть месяцев.
Мондезир с сыновьями-близнецами. Фото: скрин соцсети