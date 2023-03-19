Белые комбинезоны, черные шапочки: Юлия Ефременкова засняла подросших сыновей-близнецов в автолюльках

Юлия Ефременкова

Юлия Ефременкова. Фото: соцсети

Экс-участница «Дома-2» Юлия Ефременкова вместе с детьми и Мондезиром отметилась в гостях у Марго Овсянниковой.

Бывшая участница и экс-ведущая «Дома-2» Юлия Ефременкова вместе с Мондезиром и сыновьями-близнецами побывали на празднике у подруги по реалити-шоу Марго Овсянниковой.

Марго в минувшую субботу, 19 марта, закатила вечеринку в честь дня рождения сына Кира, малышу исполнился годик.

В микроблоге Юлия Ефременкова поделилась видео, на котором запечатлела, как она вместе с близнецами и Мондезиром только-только пришли на праздник.

Юлия Ефременкова снимала все на видео, а сыновей, лежащих в автолюльках нес Мондезир - в каждой руке по младенцу.

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Юлия Ефременкова нарядила сыновей в одинаковые белые комбинезоны и темные шапочки. Мальчики, на удивление, на этот раз вели себя тихо и не капризничали.

Напомним, сыновья-близнецы Юлии Ефременковой и Мондезира появились на свет 22 сентября, совсем скоро малышам исполнится по шесть месяцев.

Мондезир с сыновьями-близнецами. Фото: скрин соцсети

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