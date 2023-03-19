«Я на месте, любимый»: Таня Мусульбес сообщила о воссоединении с Ромой Капаклы на Бали

Бывшая участница «Дома-2» Таня Мусульбес намекнула в телеграм-канале на воссоединение с Ромой Капаклы.
Парочка расставалась на несколько дней. Таня Мусульбес улетала с Бали в столицу Малайзии Куалу-Лумпур. Она хотела посмотреть город и провести время с подругами. Рома Капаклы оставался ждать возлюбленную на Бали.
«Я на месте, любимый Бали. Теперь нужно возвращаться к работе, блогу, танцам, йоге и т.д.», - поделилась Таня Мусульбес планами в телеграм-канале.
Хотите быть в курсе всех событий из жизни звезд? Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».
Примечательно, что Рома Капаклы и Таня Мусульбес не размещают совместных фото и ничего не говорят о своих отношениях. Вероятно, они боятся спровоцировать хейтеров, которые и без того пишут гадости обоим.
Напомним, травля Капаклы и Мусульбес началась, когда стало известно, что они закрутили роман за спиной жены Романа Марины Африкантовой.