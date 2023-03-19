«Я на месте, любимый»: Таня Мусульбес сообщила о воссоединении с Ромой Капаклы на Бали

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Примечательно, что Рома Капаклы и Таня Мусульбес не размещают совместных фото и ничего не говорят о своих отношениях. Вероятно, они боятся спровоцировать хейтеров, которые и без того пишут гадости обоим.

Напомним, травля Капаклы и Мусульбес началась, когда стало известно, что они закрутили роман за спиной жены Романа Марины Африкантовой.