Зарубина — о сорванном концерте МакSим в Сочи: «Такие подвиги могут иметь серьезные последствия»

Провал певицы МакSим на концерте в Сочи обсуждает вся страна. Артистка вышла к публике, с трудом держась на ногах. Она прохрипела несколько треков, после чего бросила микрофон и убежала со сцены. Выступление оказалось сорвано. Со слов помощницы, МакSим стало плохо.

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Певица Ольга Зарубина — одна из многих, кто посмотрел нашумевшее видео из Сочи. Артистка убеждена, что Марина Абросимова (настоящее имя певицы. — Прим. ред.) просто не имела права выходить к зрителям в таком виде.

«Похоже на сильную простуду: даже носовое звукоизвлечение слышно. И у нее сильно охрипшие связки, — высказалась Зарубина. — Это неуважение к публике, я считаю. Нужно переносить концерт и не насиловать ни себя, ни слушателей».

Исполнительница хита «На теплоходе музыка играет» припомнила, как тяжело МакSим приходила в себя после ковида.

«Она тяжело перенесла ковид. Как бы этот концерт в Сочи не отразился негативным образом на ее здоровье. Потому как, конечно, такие подвиги могут иметь серьезные последствия», — цитирует Зарубину «МК».

Напомним, по словам помощницы, за несколько часов до концерта у МакSим поднялось давление. Она жаловалась на головокружение и сильную слабость.