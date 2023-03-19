«Мне нелегко писать этот текст»: Максим откровенно призналась, почему хрипела и сбежала со сцены в Сочи.

Не утихают страсти по поводу сорванного выступления певицы Максим в Сочи. Артистка выглядела на сцене заторможенной, растерянно хлопала сонными глазами, не попадала в ноты, хрипела и, казалось, еле стояла на сцене. А потом и вовсе без предупреждения просто покинула сцену.
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Публика, немного подождав, тоже молча разошлась. Потом народ стал публиковать повально кадры с концерта и возмущаться в Сети. Предполагая, что артистка могла якобы быть нетрезвой или нездоровой якобы из-за беременности.
Певица Максим вышла на связь и расставила все точки над «и». По ее словам, она действительно плохо себя чувствовала из-за подскочившего давления. Максим извинилась за свой побег со сцены и пообещала вернуть деньги за сорванное шоу.
«Мне нелегко писать этот текст, но я искренне прошу прощения у всех, кого вчера подвела. У тех, кто готовил концерт, у своей команды. И, самое главное, у вас, мои любимые зрители. (…) Поднялось давление, закружилась голова, пропал голос. Обстоятельства оказались сильнее меня», - оправдалась певица Максим.
Максим объяснила побег с концерта. Фото: соцсети