Дана Борисова после скандала с Лерчек: «Я с нетерпением жду, когда придут за Самойловой. Она аферистка»

Скандал вокруг блогера Лерчек развязал рты некоторым звездам шоубиза. Продавщицу онлайн-курсов по похудению обвиняют в неуплате налогов на десятки миллионов рублей. Однако Лерчек далеко не единственная, кто неплохо зарабатывал на продаже «воздуха».

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Дана Борисова рекомендовала присмотреться к Оксане Самойловой. Жена рэпера Джигана ранее продавала курс «Стратегия на миллион» с тарифами от 3,5 до 120 тыс. рублей, в котором рассказывала, как разбогатеть. Теледива убеждена, что Самойлову, как и блогершу Лерчек, тоже нужно проверить.

«Я с огромным нетерпением жду следующего шага, когда придут за Самойловой. Самойлова вызывает у меня раздражение и Блиновская (Елена Блиновская, автор курсов личностного роста — прим. ред.). Я считаю, что обе аферистки», — резюмировала Борисова в беседе с НТВ.

Напомним, против супругов Валерии и Артема Чекалиных завели сразу два уголовных дела. Блогеров обвиняют в уклонении от уплаты налогов, а также отмывании более 130 млн руб.