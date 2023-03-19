Пригожин возмущен наглостью Лерчек: «Я всю жизнь работаю как собака, а блогеры обесценивают профессию»

Скандал вокруг блогера Лерчек, которую обвиняют в неуплате налогов на десятки миллионов рублей, прокомментировал Иосиф Пригожин. Раздутая популярность Лерчека не укладывается у него в голове.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».

«Я всю жизнь работаю как собака, клянусь. Мы с Лерой, как рабы на галерах: мы работаем, уважение, признание — мы завоевываем, и, к сожалению, такого рода блогеры обесценивают профессию. Кто-то учился, получал знания, но у него не хватило наглости, а у них нет образования, но есть наглость, и наглость победила мудрость», — высказался Пригожин.

Осознание того, что Лерчек сколотила богатства на продаже онлайн-курсов по похудению, можно сказать, вывело Пригожина из себя.

«Это какой-то фуфломицин, какой-то просто лохотрон. Такой всеобщий просто. И меня поражают люди, что они соглашаются на это в надежде получить что-то, что они дать не могут <…>. Вот именно эти люди и делают их богатыми», — убежден супруг Валерии.

Напомним, блогеры с рекордно высокими доходами, супруги Артем и Валерия Чекалины оказались в эпицентре грандиозного скандала. Девушку обвиняют в аферах и отмывании средств на 130 миллионов рублей. Также ее обвинили в неуплате налогов на громадные суммы.

По материалам НТВ