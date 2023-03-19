«Ни на кого не похожий»: Долина сердечно поздравила Леонтьева с 74-летием

19 марта свой день рождения отмечает народный артист РФ Валерий Леонтьев. В 2023 году ему исполнилось 74 года.

Своего старинного друга и коллегу в социальных сетях поздравила певица Лариса Долина.

«Валера, дорогой мой друг, с твоим праздником, с днем твоего рождения! Ты прошел очень большой путь. У тебя многомиллионная армия поклонников и огромное количество фан-клубов! Ты спел колоссальное количество хитов и неизменно всегда собирал аншлаги по всему миру! Неординарный, самобытный и ни на кого не похожий, ты задавал высокую планку и много трудился! Здоровья, покоя в душе и гармонии желаю я тебе сегодня! Пусть рядом будут надежные и любящие тебя люди, пусть сердце твое будет наполнено любовью! С любовью, твоя Моргана!» - написала Долина в Telegram.