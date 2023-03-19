Беременная дочь Славы планирует партнерские роды: «В нужный момент его уведут»

Дочь певицы Славы – Саша Морозова, будучи на девятом месяце беременности, продолжает активно готовиться к рождению малыша. Уже в первой половине апреля наследница артистки впервые станет мамой — у Александры должен родиться мальчик.

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Готовится к родам Морозова не одна. В этом непростом вопросе звезде помогает ее муж. Бизнесмен Андрей Дедов исполняет все прихоти глубоко беременной жены, и даже на родах согласился присутствовать.

«Я ему предложила - он согласился. При этом он очень спокойный или просто не подает виду», — поделилась Александра.

Распространенный миф о том, что супруг может потерять интерес к жене, если будет присутствовать на родах, дочь Славы не пугает. Она уже придумала, как поступит.

«Мне сказали, что можно не переживать: в нужный момент его уведут», — приводит ее слова «МК».

К слову, беременность у Александры Морозовой протекает отлично. Девушка недавно признавалась, что сильно поправилась, но она не переживает по этому поводу.