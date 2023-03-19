Пугачева накинулась на хейтеров, которые клевали Меладзе: «Должна огорчить врунов!»

В социальных сетях люди обсуждали выступления Валерия Меладзе в Израиле, которые якобы проходили в полупустых залах.

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Алла Пугачева, которая живет на земле Обетованной уже больше года и развлекается тем, что посещает концерты соотечественников, решила опровергнуть этот фат. Звезда явилась лично на одно из выступлений Меладзе, сняла на камеру телефона полный зал и выставила в Сеть, разразившись гневной отповедью в адрес хейтеров грузинского артиста.