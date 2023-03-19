Сделать мир лучше: Стивен Сигал открыл центр айкидо в Москве

18 марта в Москве торжественно открыли всероссийский центр айкидо «Тайфун». Почетным гостем церемонии стал специальный представитель МИД России по гуманитарным связям России и США, знаменитый актер и мастер боевых искусств Стивен Сигал.

Он с детских лет занимается айкидо, а с 2018 года является главным инструктором Федерации айкидо России, которая и открыла новый центр. Вместе с двумя своими лучшими учениками голливудский артист перерезал красную ленту и сказал собравшимся, что айкидо может сделать мир лучше.

«У молодых спортсменов, которых я сегодня увидел, очень большой потенциал. Нужно открывать больше таких центров, чтобы его развивать. Это важно, чтобы развитие айкидо шло более ускоренными темпами», - цитирует Сигала ТАСС.

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