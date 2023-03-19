Клава Кока в зазывной позе сверкнула манящим «межножьем»: тряпочки вниз повисли (видео)

Клава Кока провела впервые в истории своей карьеры концерт в Таиланде, сорвав аншлаг. Зрители восторженно встречал очаровательную блондинку с роскошной фигурой модели.
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Певица для своего выступления выбрала откровенное облегающее платье, которое демонстрировало ее стройные ножки, тонкую талию и молодой бюст.
Наряд Клавы Коки также был украшен декоративными элементами в виде длинных отрезов ткани. А когда знаменитость вставала в зазывные позы на сцене, тряпочки падали у нее между ног.