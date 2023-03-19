«Мне уже за сорок»: Яна Рудковская рассказала, почему больше не прибегает к диетам

Жена Евгения Плющенко – Яна Рудковская – поделилась историей отказа от диет.
Рудковская призналась, что после сорока совсем отказался от диет и других жестких ограничений. Знаменитость занимается спортом и поддерживает фигуру правильным питанием.
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«Я уже давно не придерживаюсь никаких диет. Раньше сидела на йогуртовой или кефирной, как Лариса Долина. Они очень хорошо работают. Просто тупо сидишь неделю на йогурте или на кефире. Могла скинуть пять килограммов за это время», – заявила Рудковская.
«Мне уже за сорок: диеты в моем возрасте противопоказаны. Можно нанести серьезный вред здоровью. Поэтому в последнее время я никакими диетами не пользуюсь. Просто занимаюсь спортом в свое удовольствие и иногда катаюсь на коньках», – добавила продюсер в беседе с mk.ru.
Напомним, ранее Рудковская высказалась о намерении Джоли поговорить с новой девушкой Питта.