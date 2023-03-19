«Мне уже за сорок»: Яна Рудковская рассказала, почему больше не прибегает к диетам

Жена Евгения Плющенко – Яна Рудковская – поделилась историей отказа от диет.

Рудковская призналась, что после сорока совсем отказался от диет и других жестких ограничений. Знаменитость занимается спортом и поддерживает фигуру правильным питанием.

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