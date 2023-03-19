«Я их очень люблю»: Стас Михайлов рассказал о «кочующих» за ним женщинах

Исполнитель Стас Михайлов заявил, что за ним до сих пор ходят толпами женщины.

У артиста огромная армия фанаток, готовых посещать его концерты в разных городах.

«Есть девушки, которые кочуют за мной из концерта в концерт, ездят по городам, постоянно поддерживают. Я их очень люблю, ценю и уважаю. Часто женщины приходят на мои концерты с подарками», – заявил Михайлов.

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