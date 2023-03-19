«Я их очень люблю»: Стас Михайлов рассказал о «кочующих» за ним женщинах

Стас Михайлов

Стас Михайлов. Фото: Global Look Press 

Артист получает щедрые подарки от своих поклонниц.

Исполнитель Стас Михайлов заявил, что за ним до сих пор ходят толпами женщины.

У артиста огромная армия фанаток, готовых посещать его концерты в разных городах. 

«Есть девушки, которые кочуют за мной из концерта в концерт, ездят по городам, постоянно поддерживают. Я их очень люблю, ценю и уважаю. Часто женщины приходят на мои концерты с подарками», – заявил Михайлов.

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«То какие-нибудь торты с моим портретом принесут, то какие-то кубики с моими фотографиями, то еще что-то необычное выдумают. Такие идейные у меня фанатки! Приятно осознавать, что они любят тебя не за что-то, а просто потому, что это ты», – признался артист в беседе с moslenta.ru.

Напомним, ранее Стас Михайлов приобрел элитную недвижимость в Дубае. 

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