«Я их очень люблю»: Стас Михайлов рассказал о «кочующих» за ним женщинах

Исполнитель Стас Михайлов заявил, что за ним до сих пор ходят толпами женщины.
У артиста огромная армия фанаток, готовых посещать его концерты в разных городах.
«Есть девушки, которые кочуют за мной из концерта в концерт, ездят по городам, постоянно поддерживают. Я их очень люблю, ценю и уважаю. Часто женщины приходят на мои концерты с подарками», – заявил Михайлов.
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«То какие-нибудь торты с моим портретом принесут, то какие-то кубики с моими фотографиями, то еще что-то необычное выдумают. Такие идейные у меня фанатки! Приятно осознавать, что они любят тебя не за что-то, а просто потому, что это ты», – признался артист в беседе с moslenta.ru.
Напомним, ранее Стас Михайлов приобрел элитную недвижимость в Дубае.