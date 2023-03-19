«Я сильно набрала вес»: дочь Славы рассказала, как протекает девятый месяц беременности

Исполнительница и дочь артистки Славы – Саша Морозова – на одном из мероприятий для звезд сообщила новые подробности жизни будущей мамы.
Морозова призналась, что сильно поправилась. А в остальном ее дни беременной проходят отлично:
«Я сильно набрала вес, но мне не советуют садиться на диету. Так что я спокойна: знаю истории, когда женщины так много набирают, но быстренько сбрасывают». В остальном состояние будущей мамы прекрасно, и оставшиеся до родов дни она не намерена сидеть дома — будет посещать рауты и званые вечера так, как привыкла».
Муж Александры старается во всем поддерживать будущую маму.
«Он просто терпит мои периодические истерики, но это нормально. Он в процесс уже вовлечен, потому что я часто вредничаю, мне часто что-то надо, и он, несмотря на то, что приходит с работы уставший, выполняет мои хотелки», – поделилась Саша в беседе с mk.ru.
А еще Слава с мужем купили коляску для будущего малыша за 150 тысяч рублей.
Напомним, ранее Мария Ильюхина вышла на свою первую прогулку с первенцем.