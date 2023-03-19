«В шоке»: Ксения Бородина показала, чем Франция хуже России

Бизнесвумен Ксения Бородина не знала, что на улицах Франции можно встретить мешки с мусором, которые просто не убирают.

Телеведущая сильно удивилась находке Парижа. В российской столице никто бы не допустил подобного.

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«Я в шоке», – отметила Бородина.

Также Ксения сравнила вагоны первого класса в России и во Франции. Последние оставляли желать лучшего.