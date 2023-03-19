«В шоке»: Ксения Бородина показала, чем Франция хуже России

Ксения Бородина

Ксения Бородина. Фото: соцсети 

Телеведущая путешествует и отмечает «плюсы» и «минусы» заграничных стран.

Бизнесвумен Ксения Бородина не знала, что на улицах Франции можно встретить мешки с мусором, которые просто не убирают.

Телеведущая сильно удивилась находке Парижа. В российской столице никто бы не допустил подобного.

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«Я в шоке», – отметила Бородина.

Также Ксения сравнила вагоны первого класса в России и во Франции. Последние оставляли желать лучшего. 

Мусор на улицах Парижа. Фото: соцсети 

«С радостью это делаю каждый год, и детям с радостью показываю родину. Следите внимательно за мной. Я всегда отмечаю плюсы и минусы, как и везде. Если вы привыкли говорить, что у нас тут все только плохо, так это не так. Всегда нужно быть объективными. И восхищаться тем, в чем мы большие молодцы», – заключила Ксения в личном микроблоге.

Вагоны поездов в Париже и России. Фото: соцсети 

Напомним, ранее Ксения Бородина похвасталась богатством во Франции.

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