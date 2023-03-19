Мизерная сумма: сколько Алла Пугачева зарабатывала перед отъездом в Израиль

Стало известно о выручке певицы Аллы Пугачевой от ее бизнеса до отъезда в Израиль.

К слову, за 2022 год выручка Аллы Пугачевой достигла 2,1 млн рублей. Однако чистая прибыль составила только 135 тысяч рублей.

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Эксперты отмечают, что фирма находится в стадии ликвидации. И не зря, так как такая прибыль – капля в море для Примадонны. Пугачева привыкла жить с размахом. И такой заработок для нее был слишком мал. Об этом сообщили в aif.ru.