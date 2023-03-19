Скулы сползли вниз: новое фото Пугачевой ужаснуло поклонников

Алла Пугачева в свои 73 года делает все, чтобы выглядеть моложе своих лет. Певица признавалась, что старается ради двойняшек Лизы и Гарри, которым всего по 9 лет. Артистка в прошлом году с семьей переехала в Израиль. Там она не только воспитывает наследников. Звезда порой выходит в свет, посещая театры и концерты.
На днях Алла Борисовна отправилась на выступление Манижи в Тель-Авиве. Она выбрала черный тотал лук с косухой. Певица также выпрямила волосы, оставила челку и сделала неброский макияж. Примадонна с радостью пообщалась с молодой исполнительницей и сделала с ней сэлфи. Однако внешность звезды многих удивила.
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Алла Пугачева и Манижа. Фото: соцсети звезды
Некоторые поклонники заметили, что скулы певицы словно сползли вниз. Другие посчитали, что фото испортил фотошоп. «Боже, что с лицом», «Щеки стали квадратными», «Тут неумелый фотошоп», «Ой, как странно выглядит лицо», «Кажется что-то было неудачным», «Лицо раздуло», — стали писать подписчики.
Алла Пугачева и Манижа. Фото: соцсети звезды