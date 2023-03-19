Скулы сползли вниз: новое фото Пугачевой ужаснуло поклонников

На днях Алла Борисовна отправилась на выступление Манижи в Тель-Авиве. Она выбрала черный тотал лук с косухой. Певица также выпрямила волосы, оставила челку и сделала неброский макияж. Примадонна с радостью пообщалась с молодой исполнительницей и сделала с ней сэлфи. Однако внешность звезды многих удивила.

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