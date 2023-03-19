Счастливое материнство: Мария Ильюхина из «Ворониных» выписалась из роддома

Среди последних публикаций личного микроблога актрисы Марии Ильюхиной появилась фотография ее мужа и ребенка.
Напомним, недавно исполнительница роли Маши Ворониной в сериале «Воронины» стала мамой. 19-летняя Мария поделилась кадрами первой прогулки с малышом.
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Ильюхина выписалась из роддома и наслаждается первыми днями материнства.
Муж актрисы Алексей Шаров поделился свежей фотографией с прогулки вместе с первенцем. Молодой отец не только проводит время с новорожденным, но и принял участие в партнерских родах.
Муж Марии Ильюхиной с ребенком. Фото: соцсети
Напомним, ранее Мария Ильюхина показала свои первые фото из роддома.