Счастливое материнство: Мария Ильюхина из «Ворониных» выписалась из роддома

Мария Ильюхина

Мария Ильюхина. Фото: соцсети 

Муж Марии Ильюхиной уже гуляет с ребенком.

Среди последних публикаций личного микроблога актрисы Марии Ильюхиной появилась фотография ее мужа и ребенка.

Напомним, недавно исполнительница роли Маши Ворониной в сериале «Воронины» стала мамой. 19-летняя Мария поделилась кадрами первой прогулки с малышом.

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Ильюхина выписалась из роддома и наслаждается первыми днями материнства

Муж актрисы Алексей Шаров поделился свежей фотографией с прогулки вместе с первенцем. Молодой отец не только проводит время с новорожденным, но и принял участие в партнерских родах.

Муж Марии Ильюхиной с ребенком. Фото: соцсети 

Напомним, ранее Мария Ильюхина показала свои первые фото из роддома.

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