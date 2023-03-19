Сочная дива: Анна Седокова в бирюзовом купальнике с трудом удержала грудь в лифе

Исполнительница Анна Седокова поделилась пикантным снимком в своем микроблоге. Знаменитость позировала в бикини цвета бирюзы.

Седокова подчеркнула роскошные формы и загорелую кожу ярким купальником. Трусы с завышенной талией эффектно сели на пышных бедрах Седоковой. А выдающийся бюст с трудом поместился в крошечный лиф купальника.

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Анна Седокова поделилась не только фотографиями великолепной фигуры, но и творческими планами.