Сочная дива: Анна Седокова в бирюзовом купальнике с трудом удержала грудь в лифе

Исполнительница Анна Седокова поделилась пикантным снимком в своем микроблоге. Знаменитость позировала в бикини цвета бирюзы.
Седокова подчеркнула роскошные формы и загорелую кожу ярким купальником. Трусы с завышенной талией эффектно сели на пышных бедрах Седоковой. А выдающийся бюст с трудом поместился в крошечный лиф купальника.
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Анна Седокова поделилась не только фотографиями великолепной фигуры, но и творческими планами.
Анна Седокова в купальнике. Фото: соцсети
«На следующей неделе я выпускаю альбом со всеми неизданными песнями за 20 лет. Лучшие авторы. Атмосфера 2000. Мой любимый винтаж зайдет в сеть», – похвасталась в комментариях под фото Анна.
Напомним, ранее Анна Седокова продемонстрировала сочную фигуру и рельефный пресс.