«Сидишь дома»: Анастасия Решетова рассказала о характере командира у сына Тимати

Среди последних публикаций личного микроблога модели Анастасии Решетовой появилась фотография, на которой запечатлен повзрослевший сын шоумена Тимати.

Примечательно, что Решетова рассказала о поведении своего наследника Ратмира Юнусова. В последнее время трехлетний сын Тимати и Решетовой стал проявлять свой бунтарский характер. Мальчик, несмотря на возраст, не боится возразить взрослым. Ратмир считает себя настоящим боссом.

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Вот и своей маме Ратик, как ласково называют малыша родные, заявил: