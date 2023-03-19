Боня воссоединилась со Смерфитом в день рождения дочки: устроили праздник в Монако (фото)

На этот раз Боня решила отметить день рождения дочки. Она нарядилась в джинсы и белоснежный корсет. Телеведущая устроила праздник в ресторане. Она повидалась с бывшим возлюбленным Алексом Смерфитом. Зал был украшен черно-розовыми шарами. Торт был сделан в таком же стиле. За столом сидела именинница, которой исполнилось 11 лет.

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