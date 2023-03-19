Боня воссоединилась со Смерфитом в день рождения дочки: устроили праздник в Монако (фото)

Виктория Боня уже давно покинула шоу «Дом-2». Она уже больше 10 лет живет в Монако. Телеведущая растит там дочку Анджелину. Она не скрывает, что ищет себе жениха. В 43 года светская львица обладает спортивной фигурой и продолжает держать себя в форме. У нее бывают романы, но пока до свадьбы дело так и не дошло.
На этот раз Боня решила отметить день рождения дочки. Она нарядилась в джинсы и белоснежный корсет. Телеведущая устроила праздник в ресторане. Она повидалась с бывшим возлюбленным Алексом Смерфитом. Зал был украшен черно-розовыми шарами. Торт был сделан в таком же стиле. За столом сидела именинница, которой исполнилось 11 лет.
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Виктория Боня и Алекс Смерфит с дочкой. Фото: соцсети звезды
«Сегодня отмечали день рождения нашей дочери, ей исполняется 11 лет. Алекс организовал настоящий праздник для нее и ее друзей! Как думаете, на кого больше похожа Анджелина? На меня или на Алекса», – написала Боня.
Поклонники восхитились кадрами. Многие решили, что именинница растет копией отца. Некоторые также надеются, что Виктория воссоединится со Смерфитом.