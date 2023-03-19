«Мы стояли около его постели»: Дарья Донцова впервые поделилась подробностями смерти мужа

Международный женский день в этом году для писательницы Дарьи Донцовой прошел в слезах. В этот день умер ее муж Александр Донцов.

Муж Донцовой боролся с онкологией два года. К сожалению, болезнь оказалась сильнее. Спустя полторы недели после смерти мужа Дарья Донцова смогла поделиться воспоминаниями о том дне.

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