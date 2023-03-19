Кудрявцева сводила подросшую дочку на каток: Мария рассекает на льду, кривляется и кокетничает

Лера Кудрявцева уже давно стала популярной телеведущей. Она продолжает вести шоу «Звезды сошлись» и «Секрет на миллион». Блондинка также нашла счастье в личной жизни. Она давно состоит в браке с мужем Игорем Макаровым. Примечательно, что у пары растет дочка Мария.

Звезда признавалась, что в свое время сделала все, чтобы родить второго ребенка. От первого брака у нее есть сын Жан.