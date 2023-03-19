Кудрявцева сводила подросшую дочку на каток: Мария рассекает на льду, кривляется и кокетничает

Лера Кудрявцева уже давно стала популярной телеведущей. Она продолжает вести шоу «Звезды сошлись» и «Секрет на миллион». Блондинка также нашла счастье в личной жизни. Она давно состоит в браке с мужем Игорем Макаровым. Примечательно, что у пары растет дочка Мария.
Звезда признавалась, что в свое время сделала все, чтобы родить второго ребенка. От первого брака у нее есть сын Жан.
18 марта Кудрявцева решила сводить дочку на каток. Зимой девочка научилась кататься без опоры в виде «пингвинчика». На этот раз телеведущая даже купила для нее наколенники. 51-летняя звезда тоже встала на коньки. Мария была в ярком пуховом комбинезоне и вязаной шапке. В какой-то момент на устала и встала на скамейку.
«Баба, Маш, пойдем? Баба, Маш? Дочка, пойдем? Один кружок!» – уговаривала Лера.
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Мария демонстрационно слезла со скамейки, потом открыла дверцу и склонив голову начала заходить на ледовую арену.
На этот раз дочка телеведущей без страха каталась на льду. Она не пользовалась никакими опорами. Лера похвалила ее. Поклонники восхитились способностями девочки. Многие уверены, что она унаследовала талант от папы, который является хоккеистом.