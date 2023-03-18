Режиссер конкурса «Мисс Россия» найден мертвым

Стало известно о смерти режиссера-постановщика Российской недели моды Николая Затылкина.

Жена знаменитости – Ольга Затылкина – обратилась в полицию после пропажи мужа. Сотрудники правоохранительных органов обнаружили бездыханное тело режиссера у него в квартире.

По предварительным данным, смерть Затылкина наступила из-за острой сердечно-сосудистой недостаточности. Николаю Затылкину было 48 лет.

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