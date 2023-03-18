Режиссер конкурса «Мисс Россия» найден мертвым

Николай Затылкин

Николай Затылкин. Фото: соцсети 

48-летний Николай Затылкин не выходил на связь с женой несколько дней. После чего женщина забила тревогу.

Стало известно о смерти режиссера-постановщика Российской недели моды Николая Затылкина.

Жена знаменитости – Ольга Затылкина – обратилась в полицию после пропажи мужа. Сотрудники правоохранительных органов обнаружили бездыханное тело режиссера у него в квартире.

По предварительным данным, смерть Затылкина наступила из-за острой сердечно-сосудистой недостаточности. Николаю Затылкину было 48 лет.

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«Мой Коля, моя любовь, мой муж, мой друг и партнер. Всегда в моей памяти, душе и сердце», – написала скорбящая возлюбленная режиссера в своем микроблоге.

С организатором крупных показов мод попрощаются 20 марта в Митинском крематории. Там же пройдет церемония отпевания. Сообщили в kp.ru.

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