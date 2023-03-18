«Никто не ожидал»: МакSим захрипела, бросила микрофон и сорвала концерт в Сочи

Исполнительница МакSим должна была выступить на концерте в Сочи в субботу, 18 марта. Однако из-за недовольного гула в зале артистка покинула сцену.

МакSим вышла петь. Но вместо привычного голоса артистки слушатели услышали писк, затем хрипы. Слова песни никто не мог разобрать. Зрители стали проявлять недовольство. И МакSим бросила микрофон, а затем убежала со сцены.

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