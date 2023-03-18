Алина Загитова в культовом образе Мэрилин Монро выступила на турнире шоу-программ: смогла впечатлить

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Для своего номера Алина выбрала культовый образ Мэрилин Монро. Она надела блондинистый парик и белое струящееся платье. Фигуристка танцевала на льду под хит «I wanna be loved by you». Ей удалось произвести впечатление на публику, а вот судьи дали ей 18,09 балла. Победителем стал Алексей Ягудин, который откатал номер без ошибок и получил 20 баллов.