Алина Загитова в культовом образе Мэрилин Монро выступила на турнире шоу-программ: смогла впечатлить

Алина Загитова уже много лет выступает на льду. Она в 2018 году стала олимпийской чемпионкой. Спортсменка продолжает строить карьеру и демонстрировать свои способности. 18 марта состоялся турнир по шоу-программам «Русский вызов», где она также приняла участие и смогла удивить публику. Однако 20 летняя звезда заняла только 9 место.
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Для своего номера Алина выбрала культовый образ Мэрилин Монро. Она надела блондинистый парик и белое струящееся платье. Фигуристка танцевала на льду под хит «I wanna be loved by you». Ей удалось произвести впечатление на публику, а вот судьи дали ей 18,09 балла. Победителем стал Алексей Ягудин, который откатал номер без ошибок и получил 20 баллов.
Алина Загитова. Фото: кадр из эфира Первого канала
Алина Загитова. Фото: кадр из эфира Первого канала