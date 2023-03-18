Язык игриво высунула: Кристина Асмус в мокрых стрингах козырнула упругим «поплавком» на морозе (горячее фото)

На этот раз Кристина устроила загородный отдых. Она искупалась в бассейне с подогревом во время морозов. Актриса решила сделать фотосессию в купальнике. Она продемонстрировала фигуру прямо в воде. Экс-жена Харламова повернулась к камере своим тылом. Асмус выбрала купальник со стрингами. Она даже игриво высунула язык.

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