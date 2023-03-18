Язык игриво высунула: Кристина Асмус в мокрых стрингах козырнула упругим «поплавком» на морозе (горячее фото)

Кристина Асмус

Кристиа Асмус. Фото: соцсети звезды

Актриса взбудоражила поклонников пикантными кадрами.

Кристина Асмус стала известной, когда снялась в сериале «Интерны». Потом в ее копилке появились роли в фильмах «Текст» и «Китобой». Она все чаще снимается в смелых постельных сценах. После развода с Гариком Харламовым актриса стала чаще демонстрировать свою фигуру. Недавно звезда отдохнула в Египте, где красовалась в шортах.

На этот раз Кристина устроила загородный отдых. Она искупалась в бассейне с подогревом во время морозов. Актриса решила сделать фотосессию в купальнике. Она продемонстрировала фигуру прямо в воде. Экс-жена Харламова повернулась к камере своим тылом. Асмус выбрала купальник со стрингами. Она даже игриво высунула язык. 

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Кристина Асмус. Фото: соцсети звезды

Поклонники оценили кадры. Многие восхитились ее фигурой. Другие посчитали фото слишком смелыми. «Ну хороша», «Шикарный вид сверху», «Купальник подчеркнул формы», «Пятую точку не спрятала специально?», «Язык высовывать — не культурно», «Ох, что за мамасита», — стали писать подписчики.

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