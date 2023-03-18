«Ткань словно вот-вот треснет»: Ирина Пегова в кожаном платье сразила аппетитными формами

Ирина Пегова уже много лет строит карьеру в кино. Многие ее знают по сериалу «Акушерка». Она также не раз принимала участие в телевизионных шоу. За последние два года актриса похудела. Она стала чаще носить короткие наряды. Недавно артистка даже отметилась в лосинах, показав свою талию. А вот накануне звезда еще больше сразила поклонников.
В соцсети Ирина поделилась кадрами из новой фотосессии. Она предстала в кожаном платье в облипку. Актриса подчеркнула изгибы своей фигуры. Блондинка блеснула своими формами. Она подчеркнула пышную грудь и талию. Пегова даже надела перчатки. Она покрасовалась с алой помадой и укладкой.
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Ирина Пегова. Фото: соцсети звезды
Поклонники восхитились тем, как выглядит Ирина в 44 года. «Отдельное браво за точеную фигурку, представляю сколько сил и труда приложено», «Пусть такой жесткий взгляд будет только на сцене и в кино!», «От вас такая энергия идет бомбезная», «Ткань словно вот-вот треснет», «Кожаный бампер», «Просто огонь», — стали писать в Сети.