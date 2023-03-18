«Ткань словно вот-вот треснет»: Ирина Пегова в кожаном платье сразила аппетитными формами

В соцсети Ирина поделилась кадрами из новой фотосессии. Она предстала в кожаном платье в облипку. Актриса подчеркнула изгибы своей фигуры. Блондинка блеснула своими формами. Она подчеркнула пышную грудь и талию. Пегова даже надела перчатки. Она покрасовалась с алой помадой и укладкой.

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