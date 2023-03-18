«А что с лицом?»: Регина Тодоренко показала «беременное» фото в купальнике, удивив поклонников

Регина Тодоренко уже много лет строит карьеру телеведущей. Она продолжает быть членом жюри в шоу «Маска». В прошлом году в ее жизни многое изменилось. Она стала мамой во второй раз. Теперь артистка путешествует уже с двумя сыновьями: Михаил и Мир. При этом она активно пытается вернуться в форму.
А на этот раз Регина выложила пляжный кадр. Она показала архивное фото, на котором красовалась беременная в купальнике. Телеведущая была с мокрыми волосами и без макияжа. Тогда она еще носила брэкеты. Тодоренко решила объявить, что выходит ее книга сказок для детей.
Однако некоторые поклонники решили, что она снова беременна. Некоторые даже раскритиковали фото за отсутствие косметики.
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Регина Тодоренко. Фото: соцсети звезды
«Вы опять на сносях, что ли?», «Это уже 3 малыш за такой короткий период. Как еще волосы не покинули голову», «Такие опухшие глаза», «Я бы такое неудачное фото не выставляла. Что с лицом? Без косметики, еще и опухшая», «Прям излучаете счастье», «Просто огромный живот», — стали писать подписчики.