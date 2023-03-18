«А что с лицом?»: Регина Тодоренко показала «беременное» фото в купальнике, удивив поклонников

А на этот раз Регина выложила пляжный кадр. Она показала архивное фото, на котором красовалась беременная в купальнике. Телеведущая была с мокрыми волосами и без макияжа. Тогда она еще носила брэкеты. Тодоренко решила объявить, что выходит ее книга сказок для детей.

Однако некоторые поклонники решили, что она снова беременна. Некоторые даже раскритиковали фото за отсутствие косметики.

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