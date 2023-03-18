Тимофей выше мачехи: беременная Брутян в силуэтном платье появилась на красной дорожке с детьми Прилучного

Павел Прилучный стал одним из самых востребованных актеров за последние несколько лет в России. Многие его знаю благодаря сериалу «Мажор». Примечательно, что в прошлом году он неожиданно сыграл свадьбу. Его избранницей стала молодая коллега Зепюр Брутян. Многих это удивило, так как после развода с Агатой Муцениеце два года артист молчал о личной жизни.
Лишь недавно Брутян перестала скрывать свое интересное положение. Она ждет ребенка, который станет для нее первенцем. При этом актриса подружилась с детьми Прилучного от первого брака. 18 марта в Москве состоялся премьерный показ мультфильма «Коты Эрмитажа, в котором участвовал Павел.
На красной дорожке Зепюр покрасовалась в черном силуэтном платье и косухе. Наряд подчеркнул ее внушительный живот. С улыбками рядом позировали Тимофей и Мия.
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Многие поразились тому, каким высоким стал наследник Прилучного. В 10 лет он уже выше своей мачехи. Другие поразились тому, что дети так комфортно себя чувствуют с избранницей актера. Напомним, что Муцениеце недавно получила роль в водевиле, поэтому занята выступлениями. В это время за детьми приглядывает Павел.