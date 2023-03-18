Тимофей выше мачехи: беременная Брутян в силуэтном платье появилась на красной дорожке с детьми Прилучного

Лишь недавно Брутян перестала скрывать свое интересное положение. Она ждет ребенка, который станет для нее первенцем. При этом актриса подружилась с детьми Прилучного от первого брака. 18 марта в Москве состоялся премьерный показ мультфильма «Коты Эрмитажа, в котором участвовал Павел.

На красной дорожке Зепюр покрасовалась в черном силуэтном платье и косухе. Наряд подчеркнул ее внушительный живот. С улыбками рядом позировали Тимофей и Мия.

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