57-летняя Ирина Безрукова состарила себя на 15 лет: результат ужаснул поклонников

Ирина Безрукова

Ирина Безрукова. Фото: соцсети звезды

Актриса преобразилась ради роли. Она не побоялась предстать с сединой и морщинами.

Ирина Безрукова уже давно строит карьеру в кино. Она также играет в театре. В свои 57 лет актриса восхищает поклонников своей моложавой внешностью. Примечательно, что недавно она вспомнила, что про свой брак с Сергеем Безруковым.

Артистка впервые призналась, что они пытались завести детей, даже делали ЭКО, но беременность была неудачной. И после развода она не перестает мечтать о новой семье. 

Пока Ирина все свободное время посвящает работе. 18 марта она поделилась кадрами, которые многих ужаснули. Актриса предстала с бледной и дряблой кожей, кругами под глазами. Ее волосы поседели, а на лице появились морщины. Более того, Безрукова лежала на больничной койке. Однако она сразу рассказала, что постарела на 15 лет ради новой роли. 

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Ирина Безрукова. Фото: соцсети звезды

«Друзья, спешу вас успокоить, со мной все в порядке, на фото возрастной грим ( листайте карусель, там есть видео того как он создавался). И в больницу попала не я, а моя героиня из фильма «Эскортница». И он прямо сейчас идет в кинотеатрах .

Я сыграла маму главной героини. И по сюжету после всех тяжелых потрясений/переживаний/событий связанных с дочерью, она тяжело заболевает и попадает в больницу», – написала звезда.

Поклонники были впечатлены. Одни отметили, что испугались, а другие заявили, что сразу все поняли. 

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