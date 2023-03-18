57-летняя Ирина Безрукова состарила себя на 15 лет: результат ужаснул поклонников

Ирина Безрукова уже давно строит карьеру в кино. Она также играет в театре. В свои 57 лет актриса восхищает поклонников своей моложавой внешностью. Примечательно, что недавно она вспомнила, что про свой брак с Сергеем Безруковым.

Артистка впервые призналась, что они пытались завести детей, даже делали ЭКО, но беременность была неудачной. И после развода она не перестает мечтать о новой семье.