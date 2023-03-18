Совсем взрослая, волосы ниже талии: Лиза Галкина в ультрамодных брюках кюлотах покрасовалась перед Аллой Пугачевой

Примечательно, что 18 марта Алла Борисовна прислала мужу видео из дома. Она запечатлела, как Лиза играет в придуманную игру. Девочка ловила кепкой кубик, который подкидывала в воздух. Она, как и раньше, продемонстрировала стильный лук.

Наследница Пугачевой покрасовалась в ультрамодных брюках кюлотах в клетку и укороченной футболке. Более того, она не забыла про вязаную сумочку. У нее волосы отрасли ниже талии.

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