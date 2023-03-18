Совсем взрослая, волосы ниже талии: Лиза Галкина в ультрамодных брюках кюлотах покрасовалась перед Аллой Пугачевой

Алла Пугачева покинула Россию в 2022 году. Сначала она отвела двойняшек Лизу и Гарри в школу в Москве, но к конце сентября внезапно забрала их и уехала в Израиль. Теперь она живет в особняке брата Максима Галкина*, а дети ходят в местное учебное заведение. Пока юморист гастролирует, звезда воспитывает малышей.
Примечательно, что 18 марта Алла Борисовна прислала мужу видео из дома. Она запечатлела, как Лиза играет в придуманную игру. Девочка ловила кепкой кубик, который подкидывала в воздух. Она, как и раньше, продемонстрировала стильный лук.
Наследница Пугачевой покрасовалась в ультрамодных брюках кюлотах в клетку и укороченной футболке. Более того, она не забыла про вязаную сумочку. У нее волосы отрасли ниже талии.
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Поклонники поразились тому, как выросла Лиза. Многие решили, что она стала еще больше похожа на маму. «Какая Лизонька Красавица! Взрослая совсем Обожаем вас», «Добрые, умные, воспитанные дети. Не избалованные. Не сидят в телефонах, играют в обычные игры!», «Хорошая девчушка, прелесть», «Солнышко! Мамина копия», — стали писать в Сети.
* Включен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.