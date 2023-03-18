Анна Калашникова сравнила себя с Леди Гагой

Леди Гага всегда славилась своими необычными нарядами. Но в этом году ей по-настоящему удалось удивить поклонников. На 95-ую церемонию вручения премии «Оскар» певица явилась в футболке, джинсах и кедах. Волосы эпатажной блондинки были заплетены в косичку, а на лице ни грамма косметики. Смелый образ артистки восхитил не только фанатов, но коллег звезды. Российская певица Анна Калашникова тоже решила высказаться:

«Если артист на сцене без макияжа смотрится приятно и достойно, то почему бы и нет? Для разнообразия и хайпа артисты применяют любые способы. Что-то подобное делала и Ксения Собчак, только в своих соцсетях. Это весьма интересно для СМИ. Есть повод пообсуждать эту тему. Возьму себе тоже на заметку такой прием для своих выступлений», — сказала Калашникова порталу «А теперь внимание!».