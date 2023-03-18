Постройневшая Нюша вернулась в Москву: щегольнула в белоснежном костюме с корсетом

Но на днях Нюша выпустила обновленную версию песни «Чудо» вместе с Арашем. Она также несколько месяцев тренировалась в спортзале, чтобы вернуться в форму. А 17 марта артистка вернулась в Москву. Она появилась в студии «Русского радио». На этот раз певица облачилась в белоснежный костюм с брюками клеш и модным корсетом. Пальто-жакет также визуально вытянуло силуэт. Она исполнила свои хиты.

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