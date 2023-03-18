Вот так мачеха! Беременная Зепюр Брутян повезла сына Агаты Муцениеце в кино на мультфильм

Зепюр Брутян сумела подобрать ключик не только к «мажору» Павлу Прилучному, но и к его детям от бывшей жены Агаты Муцениеце. Пока актриса из фильма «Тобол» пытается через суд выписать экс-мужа из московской квартиры, в которой она живет с детьми, нынешняя супруга «мажора» проводит с отпрысками Агаты уикенды.

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Беременная жена Павла Прилучного поделилась кадрами из авто, запечатлев Тимофея на заднем сидении. Вместе с мачехой сын актера поехал в кинотеатр на показ мультфильма.