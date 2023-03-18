«Измучил»: что заявил жене пришедший в себя Роман Костомаров

Врачи отключили Романа Костомарова от аппарата ИВЛ, сейчас он может дышать самостоятельно. Источник в больнице заявил, что ведет себя спортсмен тревожно. Иногда кричит от боли. Оно и понятно, фигуристу ампутировали ноги по колено и всю правую кисть из-за развивающегося сепсиса.

«Он всех, фигурально говоря, измучил. Весь медперсонал гонял, просил помыть голову ему, а медсестра мороженым его кормила», — сообщил kp.ru источник в больнице.

Жена Оксана Домнина все время находится рядом с мужем и уже попадает под раздачу. Именно ей он в первый раз и сказал про мороженое.

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