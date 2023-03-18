Чуда не случилось: Роману Костомарову ампутировали ноги по колено

Врачи московской «Коммунарки» никак не могут победить сепсис, который агрессивно развивается в организме олимпийского чемпиона Романа Костомарова. По последним данным, спортсмену ампутировали ноги по колено…

«Левая рука у него сейчас чернеет, врачи пока ждут — делать ампутацию или нет. С рукой проводят манипуляции в виде чистки. На правой пришлось ампутировать всю кисть, — уточнил собеседник kp.ru.

Находясь в больнице больше двух месяцев, Костомаров экстремально похудел. Он весит сейчас 50 кг при росте 182 см.

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