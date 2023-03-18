«Кто наливает там?»: Шахназаров обвинил сбежавшего из России Назарова в алкоголизме

Известный журналист Михаил Шахназаров прокомментировал скандальные заявления сбежавшего из России актера из сериала «Кухня» Дмитрия Назарова. Артист вместе со своей женой Ольгой Васильевой уехал во Францию в связи со сложной мировой ситуацией и оттуда оскорбляет своих соотечественников.

«Кто наливает в паре Назаров — Васильева? Я так понимаю, главную роль она там не играет. Но семейный алкоголизм — это цементирующая вещь. Поэтому я еще раз интересуюсь, кто наливает там?» - задается вопросом Шахназаров.

Пользователи поддержали журналиста. В Сети тоже посчитали, что Назаров может злоупотреблять алкогольными напитками.

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