«Кто наливает там?»: Шахназаров обвинил сбежавшего из России Назарова в алкоголизме

Дмитрий Назаров в сериале «Кухня»

Дмитрий Назаров в сериале «Кухня»

Журналист пристыдил актера.

Известный журналист Михаил Шахназаров прокомментировал скандальные заявления сбежавшего из России актера из сериала «Кухня» Дмитрия Назарова. Артист вместе со своей женой Ольгой Васильевой уехал во Францию в связи со сложной мировой ситуацией и оттуда оскорбляет своих соотечественников.

«Кто наливает в паре Назаров — Васильева? Я так понимаю, главную роль она там не играет. Но семейный алкоголизм — это цементирующая вещь. Поэтому я еще раз интересуюсь, кто наливает там?» - задается вопросом Шахназаров.

Пользователи поддержали журналиста. В Сети тоже посчитали, что Назаров может злоупотреблять алкогольными напитками.

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