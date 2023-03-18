Пинчук пытается отмыться от скандала с Мусульбес и Капаклы

Мама Марины Африкантовой, как впрочем и ее дочь, уверена, что за этой громкой историей стоит Ирина Пинчук. Ее Татьяна Владимировна назвала кукловодом, который все заранее спланировал.

Еще больше новостей о звездах в Telegram-канале «Звездная пыль».

«Я думаю, это делала Пинчук. Ее затея, ее рук дело. Не ожидала она такого резонанса, уничтожения Мусульбес, Ромы, но добрались и до них», — сетует мама Африкантовой.

Сама Ирина Пинчук еле сдерживает эмоции. Красавица-брюнетка всеми силами пытается отстоять свое имя, надеясь «отбелить» себя. Девушка считает, что ей не стоит обращать внимание на домыслы людей. Однако стерпеть оскорбления звезда «Дома-2» не смогла. При этом Пинчук заявила, что не хочет разводить конфликт. Ранее Ирина заявляла, что на нее полился хейт со стороны поклонников Марины Африкантовой.

«Мне не интересна вся тема хайпа, поднятия охватов и так далее. Я неплохой человек, и в своей жизни я сделала очень много добрых и полезных дел от чистого сердца и души», - защищается Пинчук.

По материалам «СтарХит»