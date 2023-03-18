Пришел в сознание! Закрыли трахеостому: последние новости о состоянии Костомарова на 18 марта

Роман Костомаров вот уже два месяца находится в Коммунарке. Он перенес сепсис, некроз тканей, гангрену, ампутацию двух стоп, микроинсульт... Согласно последней информации, спортсмен пришел в сознание, ему закрыли трахеостому.
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Медики рассчитывают, что в скором времени кровоснабжение спортсмена восстановится.
Роман Костомаров еще очень слаб. Поговаривают, что фигурист потерял более 50 килограммов веса. Его ждет длительная реабилитация.
По материалам «Матч ТВ», mk.ru