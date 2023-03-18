«Лизок совсем крошка, а Алла - сгорбилась!»: Пугачева с челкой из «чужих» волос блеснула на старом фото с дочкой

Алла Пугачева и шоумен Максим Галкин* вместе с детьми - 9-летними двойняшками Гарри и Лизой отбыли в Израиль. По слухам, певица не прочь продать замок в подмосковной деревне Грязь, который принадлежит ее мужу. Тем более, что особняк все равно пустует.

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При этом фанаты артистки надеются, что их любимица вернется на родину. Поклонники раздобыли памятное фото Аллы Борисовны, на котором она запечатлена с дочкой Лизой. Наследница певицы еще совсем крошка.