«Лизок совсем крошка, а Алла - сгорбилась!»: Пугачева с челкой из «чужих» волос блеснула на старом фото с дочкой

Алла Пугачева и шоумен Максим Галкин* вместе с детьми - 9-летними двойняшками Гарри и Лизой отбыли в Израиль. По слухам, певица не прочь продать замок в подмосковной деревне Грязь, который принадлежит ее мужу. Тем более, что особняк все равно пустует.
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При этом фанаты артистки надеются, что их любимица вернется на родину. Поклонники раздобыли памятное фото Аллы Борисовны, на котором она запечатлена с дочкой Лизой. Наследница певицы еще совсем крошка.
Алла Пугачева с дочкой Лизой. Фото: соцсети, фан-аккаунт звезды
В кадре Алла Борисовна предстала в утепленном бомбере. Пользователи Сети обратили внимание на то, что певица заметно сгорбилась. Из-под капюшона, который Примадонна натянула от ветра, виднелся чубчик кудрявой челки из «чужих» волос. Скорее всего, это шиньон.
«Опять эти парики», «Лизой совсем крошка, а Алла - сгорбилась!», «Тут Аллуся еще молодая! Лет шесть назад??», «Ждем вас! Возвращайтесь в деревеньку», «Славная малышка у Аллы», - пишут фолловеры.
*Включен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.