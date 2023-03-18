«Купить невозможно»: Юрий Антонов глубоко разочарован — давняя мечта артиста рассыпалась в пыль

Народный артист России Юрий Антонов сожалеет о несбывшейся мечте. То, как усердно музыкант стремился получить желаемое, вдруг потеряло смысл.

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Уже много лет певец мечтает о настоящем живом олене, который жил бы на его участке. Антонов серьезно подошел к вопросу: тщательно изучал питомники, интересовался уходом за парнокопытными, — в общем, делал все от него зависящее. Однако усилия певца оказались напрасными.

«Маленького купить очень тяжело: практически невозможно. У меня не получилось. Олененок должен быть совсем маленьким, чтобы фактически с первых дней приучался жить рядом с человеком. Иначе он просто не сможет адаптироваться», — высказался Антонов.

Покупать взрослую особь музыкант не планирует, так как ее «содержать невозможно».

«А маленького негде купить, поэтому пока я временно отказался от своей идеи», — вздыхает артист.

К слову, Юрий Антонов обожает животных и не представляет своей жизни без питомцев. В его загородном поместье живут не только привычные кошки-собаки, но и белки, гуси и даже павлин.

По материалам prozvezd.info