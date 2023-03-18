Кейт Миддлтон щегольнула в изысканном костюме Erdem за баснословную цену: 274 тысячи рублей

Кейт Миддлтон произвела фурор, появившись в Вестминстерском аббатстве в изысканном и утонченном темно-синем костюме Erdem с цветочным принтом стоимостью 3000 фунтов стерлингов (274 тысячи рублей). Баснословная цена наряда вполне оправдана. В этом костюме жена принца Уильяма смотрелась поистине восхитительно.

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Кейт Миддлтон отдала предпочтение приталенном жакету с баской, сделав акцент на тонкой талии. Низ образа воплощала юбка миди. Стройность щиколоток герцогиня подчеркнула лодочками на шпильке. Невестка леди Дианы то и дело хваталась за шляпку, которая норовила слететь из-за сильного ветра.