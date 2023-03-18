Нетребко получит более 15 миллионов рублей от «Метрополитен-оперы» в Нью-Йорке

Нетребко получит более 15 миллионов рублей от «Метрополитен-оперы» в Нью-Йорке

Анна Нетребко. Фото: Global Look Press

Кардинальные изменения в прошлом году коснулись карьеры и этой оперной дивы.

Анна Нетребко большую часть времени проводит за границей. Карьера оперной певицы претерпела кардинальные изменения. Театры по всему миру один за другим отменяли ее выступления на фоне известных всем событий и настроения в мире.

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Так, нью-йоркский театр «Метрополитен-опера» убрал из расписания тринадцать концертов. И по этой причине театру придется выплатить попавшей в опалу знаменитости причитающуюся ей компенсацию.

Суд распорядился в пользу певицы, обязав «Метрополитен-опере» вернуть 51-летней Анне Нетребко 200 тысяч долларов, что приблизительно равно 15,3 миллионам рублей за 13 отмененных выступлений.

Такое решение в суде вынесли из-за пункта в контакте, обязующего руководство выплатить гонорар даже при отказе от услуг артиста.

По материалам «СтарХит»

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