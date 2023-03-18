Нетребко получит более 15 миллионов рублей от «Метрополитен-оперы» в Нью-Йорке

Анна Нетребко большую часть времени проводит за границей. Карьера оперной певицы претерпела кардинальные изменения. Театры по всему миру один за другим отменяли ее выступления на фоне известных всем событий и настроения в мире.

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Так, нью-йоркский театр «Метрополитен-опера» убрал из расписания тринадцать концертов. И по этой причине театру придется выплатить попавшей в опалу знаменитости причитающуюся ей компенсацию.

Суд распорядился в пользу певицы, обязав «Метрополитен-опере» вернуть 51-летней Анне Нетребко 200 тысяч долларов, что приблизительно равно 15,3 миллионам рублей за 13 отмененных выступлений.

Такое решение в суде вынесли из-за пункта в контакте, обязующего руководство выплатить гонорар даже при отказе от услуг артиста.

По материалам «СтарХит»