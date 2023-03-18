Директор Пьера Нарцисса о Лерчек: «Инфоцыган давно пора заблокировать и не давать им зарабатывать миллионы»

Скандал вокруг блогера Лерчек прокомментировал директор ныне покойного Пьера Нарцисса. Сергей Дворцов и певец в свое время имели деловые отношения с известным блогером, но тот нечестно с ними поступил: «кинул» на полмиллиона, а затем удалился из соцсетей, так и не исполнив условия договора. С тех пор Дворцов убежден, что каждого блогера давно пора проверять.

Еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль»

В ситуации с Лерчек Дворцов не стал искать мягких слов. По его мнению, блогерша, которой суд запретил пользоваться телефоном и выходить в Сеть, еще легко отделалась.

«Лерчек пока еще обошлась малой кровью, ее вообще могут посадить лет на семь-десять за мошенничество в крупных размерах. А наличие троих детей — это отговорки. Нужно включать мозг и законно зарабатывать деньги, большие или маленькие», — прокомментировал Дворцов.

Он также отметил, что решение проверить и других блогеров-миллионников не лишено смысла.

«Блогеры просто зажрались: им все мало и мало. Люди до такой степени разыгрались, что не видят грани. Надеюсь, что после проверки рынок блогеров почистится. Инфоцыган давно пора заблокировать на территории нашей страны и не давать возможности незаконных многомиллионных заработков. Пора прекратить обманывать людей», — резюмировал Дворцов в беседе с «МК».

Напомним, блогеры с рекордно высокими доходами, супруги Артем и Валерия Чекалины оказались в эпицентре грандиозного скандала. Девушку обвиняют в аферах и отмывании средств на 130 миллионов рублей. Также ее обвинили в неуплате налогов на миллионы рублей.