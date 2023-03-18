Копия папы: бабушка показала, как выглядит 6-летняя дочь Андрея Аршавина Есения

Дочери футболиста Андрея Аршавина Есении недавно исполнилось 6 лет. Ее мать Алиса Казьмина год назад пропала из соцсетей и с тех пор не выходит на связь. Последнее, что она выдала в публичное пространство, были обвинения собственной матери в том, что та заразила ее сифилисом через инъекции. Мол, из-за этого у Алисы провалился нос, хотя эксперты считают, внешность женщины пострадала из-за пластики.

Ходили слухи, что, пока Казьмина справляется со своими проблемами, ее мать Наталья Сарычева приглядывает за детьми скандальной журналистки. В день рождения Есении бабушка опубликовала в социальной сети фото девочки в нарядном платьице. Люди в комментариях восхитились тем, как юная именинница похожа на своего знаменитого папу.