Смехотворная сумма: сколько заработала Пугачева за 2022 год (цифра печальная)

Компания «АБП», в которой Алла Пугачева является единственным учредителем, по итогам 2022 года показала печальный результат. Выручка предприятия немногим превысила 2 млн рублей, тогда как чистая прибыль оказалась и того меньше.

Еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль»

Если быть более точным, то компания «АБП» по итогам года отчиталась о заработке в 2,1 млн рублей. «Чистые» при этом оцениваются всего в 135 тыс. рублей.

Отметим, что ООО «АБП» — последняя компания Пугачевой в России, и в настоящий момент она в процессе ликвидации. Сферы деятельности организации очень обширны: это и индустрия отдыха, и правовая сфера, и развлечения, но основным направлением значится радиовещание. Компания была основана в 2010 году.

По материалам «АиФ»