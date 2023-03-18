Екатерина Стриженова раскрыла имя внучки Сергея Бодрова

В 2022 году стало известно, что дочь Сергея Бодрова Ольга ждет ребенка. В итоге у 24-летней актрисы и ее мужа Сергея Быстрова родилась дочь. И, хотя молодые родители не спешат раскрывать подробности, внезапно стало известно, как они назвали наследницу.

17 марта свой день рождения отметила мать Ольги – вдова Бодрова, Светлана. Свою коллегу, с которой они вместе делают передачу «Самое время», поздравила известная телеведущая Екатерина Стриженова.

«Сегодня день рождения у замечательного человека и режиссера Светланы Бодровой! – написала она в Telegram. - У нее за плечами огромный опыт работы в «ВИДе» в самых разных проектах. Мне очень импонирует ее требовательное отношение к делу и врожденная интеллигентность». «Светлана человек скромный, не любит фотографироваться, она не ведет соцсети и не прочитает мой пост. Но я хочу, чтобы вы знали, какая потрясающая команда делает эту программу! У Светланы недавно родилась внучка Любочка, так что Сергей Бодров стал дедушкой. Вот так идет время и учит нас ценить каждый прожитый день!»

Вот мы и узнали, как зовут внучку звезды «Брата-2». Другие новости из жизни знаменитостей ищите в Telegram-канале «Звездная пыль».